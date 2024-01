«Je suis dégoûté» : le coup de gueule de Victor Wembanyama après la nouvelle défaite des Spurs

Victor Wembanyama est apparu très remonté à l’issue de la nouvelle défaite des Spurs de San Antonio en NBA, dans la nuit de lundi à mardi, contre les Washington Wizards (118-113).

De nature plutôt calme, Victor Wembanyama est sorti de sa réserve. Le basketteur français n’a pas caché sa frustration à l’issue de la défaite concédée par les Spurs, dans la nuit de lundi à mardi, contre les Wizards (118-113). Alors que la franchise texane restait sur deux victoires consécutives, elle a rechuté sur son parquet lors de la venue de Wahsington, manquant l’occasion d’enchaîner un 3e succès de suite pour la première fois de la saison.

sur le match de Victor Wembanyama face aux Wizards.





en 31 minutes, à 9/19 au shoot (dont 0/4 à 3-pts) et 4/4 aux lancers.





défaite.



Et cette défaite est d’autant plus frustrante que San Antonio a mené au score une grande partie de la rencontre et a compté jusqu’à 14 points d’avance avant de craquer dans le dernier quart-temps.

«On n’a pas réussi à jouer intelligemment. Ce qu’il faut retenir c’est que nous avons été immatures. On devrait être plus sûrs de nous à ce moment de la saison (…). Je suis dégoûté, on se l’est infligé à nous-même cette défaite. On doit être plus costaud mentalement», a lâché Victor Wembanyama.

Et le Français, qui a inscrit 22 points, pris 11 rebonds, distribué 4 passes et asséné 3 contres (en 31 minutes) sans parvenir à peser en fin de rencontre, a également fait son auto-critique. «De mon côté, je dois essayer de réduire mes pertes de balle», a-t-il ajouté, lui qui en a perdu quatre face aux Wizards de son ami Bilal Coulibaly.

Avec ce revers, les Spurs de San Antonio occupent toujours la 15e et dernière place au classement de la conférence Ouest et ils tenteront de regoûter à la victoire dès mercredi lors de la venue d’Orlando (8e à l’Est).