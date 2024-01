NBA : l’impressionnante blessure au genou de la star de Philadelphie Joel Embiid (vidéo)

La star de Philadelphie Joel Embiid s’est blessée au genou gauche, dans la nuit de mardi à mercredi, lors de la défaite contre les Golden State Warriors (119-107).

Philadelphie croise les doigts pour Joel Embiid. La star des Sixers s’est blessée au genou gauche, dans la nuit de mardi à mercredi, lors de la défaite de son équipe contre les Golden State Warriors (119-107). A la lutte pour tenter de récupérer un ballon perdu dans le 4e et dernier quart-temps de la rencontre, le MVP de la saison dernière a vu Jonathan Kuminga tomber violemment sur son genou. Allongé sur le sol, le basketteur de 29 ans a mis du temps avant de pouvoir se relever et a quitté le parquet en boitant.

Joel Embiid is headed to the locker room after Jonathan Kuminga fell on him





Hope he's ok pic.twitter.com/iZysg8pULR — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2024

L'intérieur, qui a manqué 12 matchs cette saison et qui avait déjà des douleurs au même genou, doit désormais passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Et une longue absence est à craindre, qui ne sera pas sans conséquence pour Philadelphie (5e de la Conférence Est) dans la course à la qualification pour les play-offs. Mais aussi pour l’équipe des Etats-Unis.

Alors que Joel Embiid figure de la pré-sélection de 41 joueurs pour les JO 2024, dévoilée la semaine dernière par la Fédération américaine de basket, une indisponibilité prolongée pourrait fortement compromettre sa présence à Paris l’été prochain (26 juillet-11 août).