«Le sport m’a gardé en vie» : le boxeur Cédric Vitu raconte les moments compliqués de sa vie entre burn-out et alcool

Cédric Vitu, qui va faire son grand retour sur les rings de boxe le 22 février au Zénith de Paris, est revenu pour CNEWS sur l’une des périodes les plus compliquées qu’il a traversé dans sa vie.

La vie d’un boxeur est loin d’être un long fleuve tranquille, Cédric Vitu en est témoin. Âgé de 38 ans, l’ancien champion d’Europe et de France des poids super-welters, qui va faire son retour plus deux ans après son dernier combat le 22 février prochain, a connu une traversée du désert qui l’a notamment vu toucher le fond, avant de remonter.

Alors qu’il affrontera le Géorgien Irakli Jeranashvili lors d’une soirée organisée par Samaké Promotion, et lors de laquelle Bakary Samaké affrontera Ahmed El Moussaoui, le natif de Creil a confié qu’il s’était mis en retrait ces derniers temps car il avait un perdu l’envie de combattre après avoir eu de sérieux problèmes.

Des pensées suicidaires...

«C’est le vrai Cédric Vitu qui revient, je n’étais plus là pendant un moment. Pour ne rien cacher, j’ai eu des problèmes personnels dans ma vie, a-t-il avoué à CNEWS. J’ai un peu fait un burn-out en fait. J’ai enchaîné les combats pendant une période, les gros événements, les championnats d'Europe, la pression, tout ça, je n’en pouvais plus. En fait, j'avais envie de vivre un peu comme tout le monde».

Le boxeur, qui ne revient pas pour un combat d’adieu, a indiqué l’importance d’être bien entouré pour réussir et garder la tête sur les épaules tout en prenant l’exemple Jérôme Thomas, dont le récent témoignage à marquer les esprits.

«L’après-carrière, c’est très compliqué. Vous avez vu le témoignage de Jérôme Thomas, c’est très compliqué. Je me suis toujours rattaché au sport. Le sport, ça m’a gardé en vie. J'ai toujours eu des moments d’alerte où je partais en cou****. J’ai commencé à boire, se rappelle-t-il. Moi aussi, j'ai eu des pensées 'chelou' (des pensées suicidaires, ndlr). Mais j'ai toujours eu cette conscience de me dire ‘Tu ne vas pas te détruire après tout ce que t'as fait dans la boxe et tous ces sacrifices’. Donc c’est vraiment important de s’entourer».

Pour rappel, Cédric Vitu est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs français de ces dernières années. Il compte un incroyable bilan de 48 victoires dont 19 avant la limite, 1 nul et 4 défaites.

