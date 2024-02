Basket : l'incroyable panier inscrit au buzzer par un joueur de Roanne

Le joueur de Roanne Jordan Tucker a offert la victoire à son équipe, samedi, grâce à un incroyable panier inscrit au buzzer sur le parquet de Blois lors de la 22e journée d’Elite de basket (77-80).

Un scénario et un dénouement complétement fou. Jordan Tucker a offert une précieuse victoire à Roanne, samedi, sur le parquet de Blois lors de la 22e journée d’Elite de basket (77-80). Alors que les Blésois pensaient sûrement avoir décroché la prolongation sur un tir primé de Tobin Carbery à trois secondes de la sirène (77-77), l’ailier américain de la Chorale a reçu le ballon lors de la remise en jeu avant de décrocher un tir, à une bonne vingtaine de mètres légèrement excentré sur la gauche, qui a terminé dans le panier de ses adversaires.

LE SHOOT DE L'ANNÉE !!!!!





Ce shoot venu d’ailleurs a réduit au silence les supporters locaux, mais il a surtout permis à Roanne de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives et de se relancer dans la course au maintien. Au classement, Jordan Tucker et ses coéquipiers sont revenus à une victoire de Blois, premier non relégable, avec deux matchs en plus à disputer.

«C’est un pied de nez à ceux qui ont sifflé Jordan Tucker au dernier match quand il est rentré pour prendre un shoot décisif. Pour celui-là, on peut lui dire merci», a confié à l’issue de la rencontre l’entraîneur roannais Jean-Denys Choulet. Et ses hommes ont désormais rendez-vous, samedi prochain, à la Halle pour la réception de Nanterre (5e).