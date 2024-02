«C’est fini pour nous» : Nasser al-Khelaïfi annonce l’intention du PSG de quitter le Parc des Princes

En marge du congrès de l’UEFA à Paris, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi a annoncé, ce jeudi, l’intention du club de la capitale de quitter le Parc des Princes après les refus répétés de la mairie de Paris de vendre le stade.

Une annonce qui devrait faire l’effet d’une bombe. En marge du congrès de l’UEFA à Paris, Nasser al-Khelaïfi a fait part, ce jeudi, de l’intention du PSG de quitter le Parc des Princes. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini pour nous maintenant, on veut bouger du Parc», a déclaré le président du club de la capitale, cité par l'AFP.

Nasser Al-Khelaïfi annonce vouloir quitter le Parc des Princes !



“On a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc”



Cette déclaration fait suite au refus de la mairie de Paris de céder le Parc des Princes au PSG.

Cette sortie intervient deux jours après les déclarations d’Anne Hildalgo et le nouveau refus du Conseil de Paris de vendre le stade au club après plusieurs années d’âpres discussions. «Je le redis (…) une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes», avait notamment confié la maire de Paris dans une interview à Ouest-France, assurant que l’enceinte située dans le 16e arrondissement fait partie du «patrimoine des Parisiennes et des Parisiens».

Le club parisien, engagé jusqu'à fin 2043 dans un bail emphytéotique de trente ans avec la mairie, a toujours estimé l’acquisition du stade indispensable pour mener à bien son projet d'agrandissement à 60.000 places (48.000 actuellement). Mais il n'a cessé de se heurter à l’intransigeance de la mairie. Les dirigeants devraient désormais étudier toutes les options possibles pour trouver un nouveau stade. Avec la construction d’une nouvelle enceinte en région parisienne comme piste privilégiée.