NBA : Victor Wembanyama enchaîne un 25e double-double, les Spurs s’inclinent encore

Lors de la nouvelle défaite des San Antonio Spurs à Miami (116-104), Victor Wembanyama a réalisé son 25e double-double depuis son arrivée en NBA.

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont perdu le premier match d'une série de neuf déplacements, mercredi, à Miami (116-104). Mais le Français a brillé avec un 25e double-double cette saison.

Les Spurs ont mené avant la mi-temps, mais ils ont été débordés lors des deux derniers quart-temps, pour finalement enchaîner une 5e défaite consécutive qui les laisse à la dernière place à l'Ouest (10 victoires - 41 défaites).

Numéro de la Draft NBA 2023, Victor Wembanyama a tout de même compilé 18 points, 13 rebonds, 3 passes et 1 contre s’offrant ainsi son 25e double-double de la saison. L’ancien joueur de Boulogne-Leavallois signe le plus haut total pour un joueur de première année depuis Deandre Ayton (39) et Trae Young (30) en 2018-2019.

Les Spurs enchaînent les matchs à l'extérieur en février. Jeudi, ils restent en Floride pour défier le Magic à Orlando.