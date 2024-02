Tony Parker : le business, nouveau terrain de jeu de l'ancienne star de la NBA

Invité d’honneur du Chinese Business Club vendredi 2 février, l’ancien basketteur français Tony Parker a pu faire part de ses ambitions dans le monde du business devant une assemblée de chefs d’entreprise, de personnalités politiques et de journalistes.

«Le meilleur exemple de reconversion du sportif professionnel au businessman». Voilà les termes élogieux employés par Harold Parisot, fondateur du Chinese Business Club, pour décrire Tony Parker, «le plus grand basketteur français de tous les temps».

Choisi comme invité d’honneur à l’occasion d’un déjeuner organisé par le premier club d’affaires de France, ce vendredi 2 février au Westin Vendôme de Paris, l’ancienne gloire des San Antonio Spurs a pu revenir sur sa carrière sportive, mais également sur sa nouvelle vie d’homme d’affaires.

Devant une foule conquise composée de patrons du CAC 40 et de personnalités politiques, Tony Parker a pu faire de nombreux parallèles entre son parcours sportif et son parcours dans le monde des affaires, prouvant qu’il est un «symbole du lien entre le sport et le business», comme l’a expliqué Harold Parisot pour justifier la présence du basketteur.

Au cours de son discours, Tony Parker est notamment revenu sur son échec lors des Finales NBA de 2013, sa rédemption avec les Bleus à l’EuroBasket quelques semaines plus tard, avant un dernier sacre de champion NBA en 2014.

son rêve : être Propriétaire d'une franchise NBA

Interrogé par CNEWS sur sa participation au sein de l’ASVEL, où il a successivement occupé un rôle d’actionnaire puis de propriétaire, l’ancien joueur de l’équipe de France a confié être «très fier de l’évolution de l’équipe, avec en apothéose l’inauguration de la nouvelle salle» : la LDLC Arena. Une enceinte au «naming» similaire à celui de l’équipe de Lyon-Villeurbanne, dont il est à la tête depuis 2014.

Celui qui investit par ailleurs dans les courses de chevaux et à la montagne est également revenu sur l’un de ses objectifs en tant qu’entrepreneur : devenir propriétaire d’une franchise NBA. «Cela reste dans un coin de ma tête, c’est un rêve lointain. Pour l’instant, je me concentre sur mes investissements en France», nous a ainsi déclaré Tony Parker.