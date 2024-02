Football : José Mourinho à la place de Thomas Tuchel sur le banc du Bayern Munich ?

José Mourinho, sans club depuis son licenciement de l’AS Rome mi-janvier, pourrait devenir le prochain entraîneur du Bayern Munich en cas de départ de Thomas Tuchel.

Déjà de retour sur un banc ? José Mourinho, licencié par la Roma le 16 janvier dernier et actuellement sans club, serait très intéressé par le poste de manager du Bayern Munich, selon plusieurs informations délivrées par la presse allemande ce dimanche.

D’après Bild, le technicien portugais serait en train d’apprendre l’allemand. Alors qu’il n’a encore jamais posé ses valises en Allemagne, il pourrait rattraper le temps perdu et s’offrir sûrement l’un de ses derniers gros défis en club après le Portugal (Porto), l’Angleterre (Chelsea, Manchester United, Tottenham), l’Espagne (Real Madrid) et l’Italie (Inter Milan, AS Rome).

Surtout que le Bayern Munich va mal en ce moment. Le club bavarois vient d’encaisser un lourd 3-0 sur la pelouse du Bayern Leverkusen samedi et compte désormais cinq points de retard sur les hommes de Xabi Alonso en championnat, sans oublier l’élimination précoce en Coupe d’Allemagne. De quoi remettre en question l’avenir de Thomas Tuchel.

Si les dirigeants ont maintenu leur confiance à l’ancien entraîneur du PSG et Chelsea, les prochains jours pourraient être cruciaux pour lui…