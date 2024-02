Football : pourquoi Andy Delort envisage-t-il de mettre un terme à sa carrière ?

Âgé de 32 ans, Andy Delort, qui évolue à Umm Salal (Qatar) depuis l’été dernier, envisagerait de mettre un terme à sa carrière, en raison de divers problèmes personnels.

Andy Delort va-t-il raccrocher les crampons ? Cette idée serait de plus en plus présente de son esprit. Âgé de 32 ans, l’international algérien (15 sélections, 2 buts), qui évolue à Umm Salal (Qatar) depuis l’été dernier, envisagerait sérieusement de mettre un terme à sa carrière, selon DZfoot.

L’attaquant, passé notamment par Ajaccio, Tours, Caen, Toulouse, Montpellier, Nice ou encore Nantes, souffrirait de nombreux problèmes personnels, dont certains «très sérieux» d’après le média algérien. Au point qu’il pourrait demander une résiliation de son contrat et donc tourner la page du football dans les prochaines semaines.

Au début du mois de janvier, Andy Delort avait notamment été victime d’un malaise lors de la finale de la Coupe des Etoiles au Qatar. Peu après le quart d’heure de jeu et après avoir ouvert le score (6e), il s’était soudainement écroulé sur la pelouse. Il s’était mis à convulser, sous le regard inquiet de certains coéquipiers et adversaires, avant l’intervention rapide des soigneurs. Évacué, il avait finalement pu reprendre ses esprits et assister à la fin de la rencontre remportée par son équipe aux tirs au but (4-4, 3 tab 1).

Il avait également donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. «Merci à tous pour vos messages, tout est rentré dans l’ordre», avait-il posté sur son compte Instagram. Mais il n’est pas certain qu’il remette les pieds sur un terrain.