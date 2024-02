Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le 8e de finale aller entre le PSG et la Real Sociedad

Sur une série de 16 matchs sans défaite, le PSG affronte le club espagnol de la Real Sociedad, ce mercredi (21h), en 8e de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Hernandez - Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz (ou Ugarte) - Dembélé, Mbappé, Barcola

Composition probable de la Real Sociedad

Remiro - Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan - Mendez, Zubimendi, Merino - Kubo, Sadiq (ou André Silva), Barrenetxea

Arbitre

Marco Guida a été désigné pour diriger ce 8e de finale aller de la Ligue des champions. Âgé de 42 ans, l’arbitre transalpin officie depuis une quinzaine d’années en Serie A (193 matchs) et compte sept rencontres de Ligue des champions à son actif. Il était notamment au sifflet, début octobre, lors de l’exploit de Lens contre Arsenal à Bollaert lors de la phase de groupes (2-1). Mais il a également déjà dirigé le PSG par le passé. C’était en octobre 2021, déjà au Parc des Princes. Ce jour-là, le club de la capitale avait renversé le RB Leipzig (3-2) et Marco Guida avait sifflé deux penalties en faveur des Parisiens, un transformé par Lionel Messi et un autre manqué par Kylian Mbappé.

Stade

Le match se jouera sur la pelouse du Parc des Princes. Et les coéquipiers de Marquinhos pourront compter sur le soutien de leurs supporters car l’enceinte située dans le 16e arrondissement de la capitale affichera complet pour ce rendez-vous européen. En phase de groupes, le club de la capitale a remporté ses deux premiers matchs à domicile contre le Borussia Dortmund (2-0) et l’AC Milan (3-0) avant d’être accroché par Newcastle (1-1).

Forme

Depuis sa défaite, début novembre, sur la pelouse de l’AC Milan en phase de groupes (2-1), le PSG reste sur une série de 16 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (12 victoires, 4 nuls), dont un dernier succès, ce week-end, face à Lille en Ligue 1 (3-1). De son côté, la Real Sociedad, 7e du championnat d’Espagne, est sur une série de quatre matchs sans victoire (3 nuls, 1 défaite) et sans marquer après sa défaite concédée à domicile face à Osasuna (0-1).

Historique

Le PSG reste sur deux éliminations en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0, 1-3) et le Bayern Munich la saison dernière (0-1, 0-2), alors que la Real Sociedad n’a plus atteint ce stade de la compétition depuis 2024 et une élimination contre Lyon (0-1, 0-1). C’est la première fois que le PSG et la Real Sociedad vont s’affronter en Coupe d’Europe.

Diffusion TV

Ce 8e de finale aller de la Ligue des champions sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1.