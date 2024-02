PSG-Real Sociedad : pourquoi le club espagnol déconseille-t-il à ses supporters de prendre la ligne 10 du métro ?

Alors que le PSG reçoit la Real Sociedad, ce mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le club basque a déconseillé à ses supporters d’emprunter la ligne 10 du métro parisien.

Une mise en garde. Le PSG reçoit la Real Sociedad, ce mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes. Et environ 2.000 supporters du club espagnol sont attendus dans la capitale pour soutenir leur équipe, qui n’a plus atteint ce stade de la compétition depuis 2004. Mais pour éviter le moindre problème, les dirigeants de la formation basque ont passé quelques consignes de sécurité, relayées par le quotidien espagnol AS.

Et ils ont notamment déconseillé à leurs fans d’emprunter la ligne 10 du métro parisien en raison «des problèmes en France liés aux Ultras». Cette ligne est principalement utilisée par les supporters les plus radicaux du club de la capitale et ne pas l’utiliser permettrait aux supporters de la Real Sociedad d’éviter un éventuel accueil hostile de leurs homologues parisiens.

La Real Sociedad a conseillé à ses supporters de prendre la ligne 9, jugée plus sûre en matière de sécurité, avec un point de rendez-vous fixé à la Seine Musicale, où des stands de restauration sont prévus ainsi que de la musique, avant de se rendre ensemble au Parc des Princes pour l’ouverture des portes programmée à 19h. Soit deux heures avant le coup d’envoi.