Atlético Madrid : la magnifique bague reçue par Antoine Griezmann après être devenu meilleur buteur de l’histoire du club (vidéo)

Devenu meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid, le 10 janvier dernier, Antoine Griezmann a reçu, ce mercredi, une magnifique bague remise par son coéquipier Memphis Depay.

En ce jour de Saint-Valentin, Antoine Griezmann a reçu un très beau cadeau. Non pas de sa femme, mais de son club. Devenu meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid, le 10 janvier dernier, l’attaquant français s’est vu remettre, ce mercredi, une bague des mains de son coéquipier Memphis Depay. Doté de plusieurs diamants, le bijou est notamment gravé de son numéro 7. Son numéro était également présent sur la boite contenant sa bague et sur laquelle il était également écrit «Le Petit Prince».

Memphis Griezmann pic.twitter.com/4ct60BQ7bR — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 14, 2024

Antoine Griezmann avait dépassé, il y a un mois, la légende espagnole Luis Aragones, en inscrivant le 174e but de sa carrière sous le maillot des Colchoneros contre le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne (3-5). Il avait récidivé la semaine suivante toujours face au Real Madrid mais en Coupe du Roi (4-2), signant son 175e but avec l’Atlético Madrid. Depuis, le champion du monde 2018, auteur de 18 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, n’a plus trouvé le chemin des filets.

Il tentera de renouer avec le but, ce week-end, lors de la venue de Las Palmas pour le compte de la 25e journée de Liga.