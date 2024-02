PFL-MMA : trashtalk, objectifs, Ciryl Gane… les vérités de Cédric Doumbé avant son combat contre «Baki»

À quelques semaines de son combat contre Baysangur Chamsoudinov, dit «Baki», au PFL Paris, le 7 mars, Cédric Doumbé s’est confié à la presse et a notamment évoqué son avenir dans le MMA.

Son entrée contre «Baki»

«Comme je l’ai dit, on prépare quelque chose. On cuisine quelque chose de très sympa pour les fans. Évidemment, je vais crier : ‘BAKIIII’ et le public va répondre : ‘T’ES MOORT !’»

Le trashtalk avec «Baki»

«Ce n’est pas la première fois que quelqu’un joue et me répond. Contre Jordan (Zebo), c’était un peu ennuyant donc là c’est bien ! Il y a du répondant et les gens sont contents.»

Ses objectifs

«Je veux montrer aux gens que je suis le meilleur et que je peux mettre KO tout le monde, même en MMA ! Je veux montrer que je suis spécial, je veux marquer l’histoire ! J’ai déjà choqué la France, je dois le faire une seconde fois. La prochaine étape, c’est le marché US. Et je dois le faire, je dois montrer ce que je sais faire aux Américains !»

Le visage du MMA en France ?

«Je suis 100 % certain d’être le visage du MMA en France et tout le monde le sait. Pour certains, si tu n’es pas à l’UFC, tu ne peux pas prétendre à ce statut […] Est-ce que Benoît Saint-Denis peut sold-out l’Accor Arena en 20 minutes ? Je ne pense pas, donc il ne peut pas être le visage du MMA en France. Ciryl Gane peut-il sold-out l’Accor Arena en un jour ou une heure ? Je ne pense pas. Ce genre de trucs font que je suis le visage du MMA en France.»