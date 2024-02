OM : Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset, Jean-Pierre Papin… Qui pour remplacer Gennaro Gattuso sur le banc marseillais ?

Plusieurs noms circulent pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM et succéder à Gennaro Gattuso, qui a été remercié, ce lundi, au lendemain de la défaite à Brest en Ligue 1 (1-0).

Cinq mois et puis s’en va. L’aventure de Gennaro Gattuso, arrivé fin septembre, a tourné très court sur le banc de l’OM. L’entraîneur italien n’a pas résisté à la nouvelle défaite concédée, dimanche soir, à Brest en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (1-0) et a été remercié, ce lundi, par les dirigeants marseillais. Et ces derniers sont déjà la recherche de son successeur avec une idée bien très précise en tête.

Christophe Galtier comme priorité ?

Leur priorité serait Christophe Galtier. Avant la nomination de Gennaro Gattuso, l’ancien entraîneur du PSG figurait déjà parmi les prétendants pour succéder à Marcelino. Mais les accusations de racisme dont il faisait l’objet après son passage à Nice ont poussé le club phocéen a opté pour l’Italien. Mais il a depuis été blanchi lors du procès qui s’est tenu en décembre, laissant la porte ouverte à une arrivée. Problème, il est actuellement en poste à Al-Duhail au Qatar, ce qui rend sa venue, avant la fin de la saison, très compliquée.

Cette situation pourrait pousser les dirigeants marseillais à prendre un entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Et plusieurs noms circulent pour assumer ce rôle avec Jacques Abardonado, qui avait déjà assuré l’intérim en début de saison, Jean-Louis Gasset, libre après avoir quitté l’équipe de Côte d’Ivoire pendant la CAN 2024, Emerse Faé, tout juste sacré champion d’Afrique avec les Eléphants, Laurent Blanc ou encore Sabri Lamouchi.

A moins que le président Pablo Longoria et les dirigeants marseillais ne se tournent vers une solution interne avec Jean-Pierre Papin. Entraîneur de l’équipe réserve depuis trois mois et demi, l’ancien attaquant, qui a évolué à l’OM entre 1986 et 1992, pourrait se voir confier les rênes d’une équipe, qui reste sur une série de sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Une chose est quasiment certaine, le nouveau coach marseillais devrait être sur le banc, jeudi soir, pour le barrage retour de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk avec pour premier objectif de qualifier l'OM pour les 8es de finale.