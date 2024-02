«Il est inadmissible de s’attaquer à notre vie privée» : Marion Rousse fustige les attaques de Patrick Lefevere contre Julian Alaphilippe

Marion Rousse, compagne de Julian Alaphilippe, a sèchement répondu aux critiques du patron de l’équipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere contre le cycliste français.

Sa réponse ne s’est pas fait attendre. Au lendemain des critiques du patron de l’équipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere, sur le mode de vie de Julian Alaphilippe, Marion Rousse a vivement réagi à ses attaques. «Quels que soient les sentiments de monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s’attaquer comme il le fait notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d’alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car un petit de 3 ans, nous préférons être en forme le matin», a posté, sur les réseaux sociaux, la compagne du coureur français en guise de réponse.

Dans un entretien au magazine flamand Humo, Patrick Lefevere avait notamment pointé du doigt les supposés excès de Julian Alaphippe pour justifier ses résultats mitigés sur ces deux dernières saisons «Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool», a-t-il déclaré. Il a aussi déploré l’influence de Marion Rousse sur le double champion du monde (2020, 2021). «Julian est sous la coupe de Marion. Peut-être trop», a-t-il ajouté. Des propos auxquels la directrice du Tour de France féminin a également répondu.

«Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l’avez déjà évoqué, à m’empêcher de travailler pour m’occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. Les missions que j’exerce me passionnent et sachez que j’ai plein de projets», a-t-elle indiqué. Avant de demander à Patrick Lefevere de ne plus se mêler de la vie privée du couple. «Je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort à travers et de preuve davantage de respect et… de classe», a conclu Marion Rousse.

Alors que le contrat de Julian Alaphilippe s’achève à la fin de l’année et qu’il ne sera pas renouvelé, le divorce semble plus que jamais consommé entre lui et son patron.