«Il y a eu trop de fêtes, trop d’alcool» : la lourde charge de Patrick Lefévère contre Julian Alaphilippe

Patron de l’équipe cycliste Soudal-Quick Step, Patrick Lefévère a une nouvelle fois sévèrement tancé l’attitude et le comportement de Julian Alaphilippe.

Cela commence presque à devenir une habitude. Déjà très critique avec Julian Alaphilippe par le passé, Patrick Lefévère en a remis une couche. Et il n’y a pas été avec le dos de la cuillère avec une charge pour le moins virulente contre le cycliste français. Il a notamment sévèrement critiqué l’attitude et le comportement de son coureur. «Julian est un bon gars. Mais après avoir signé son méga contrat, on ne l’a plus vu. En prenant de l’âge, vous devez davantage prendre soin de vous. Vous devez vous entraîner plus dur», a déclaré le patron de l’équipe Soudal-Quick Step dans un entretien au magazine flamand Humo en référence au contrat estimé à 2,3 millions d’euros annuels qu’il a signé au printemps 2021.

Il a également pointé du doigt ses excès, mais aussi sa relation avec Marion Rousse. «Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool. (…) Julian est sous la coupe de Marion. Peut-être trop», a-t-il confié, indiquant avoir eu une sérieuse discussion avec le double champion du monde (2020, 2021). «Je lui ai parlé en novembre. Nous étions avec Marion et son manager Dries Smets. J’ai dit : ‘Ça ne peut pas continuer comme ça. Si tu fais encore quelque chose de mal, je te vire sur-le-champ», a-t-il ajouté.

Julian Alaphilippe a connu deux dernières saisons compliquées en raison de chutes, de blessures et d’un état de forme fluctuant. Et alors qu’il devrait s’aligner sur le circuit Het Nieuwsblad (Belgique), ce samedi, pour sa première course en Europe de l’année, ses performances seront une nouvelle fois suivies avec attention et le Français, qui ne devrait pas être présent sur le prochain Tour de France, aura sûrement à cœur de renouer avec son niveau pour sa dernière saison avec la Soudal-Quick Step. Car en fin de contrat, il est acquis qu’il ne sera pas prolongé.