JO 2024 : une footballeuse zambienne décède en plein rassemblement avant des matchs de qualifications

L'attaquante zambienne Norin Betani, âgée de 24 ans, est décédée, ce mercredi, en marge d’un rassemblement avant des matchs de qualifications pour les JO 2024.

Un terrible drame. Âgée de 24 ans, l’attaquante de l’équipe de Zambie Norin Betani est décédée, ce mercredi, en marge d’un rassemblement avant deux matchs de qualifications pour les JO 2024 à Paris contre le Ghana (23 et 28 février). «La Fédération zambienne de football est attristée par le décès de l’attaquante des Copper Queens et des Indeni Roses, Norin Betani. Norin Betani est décédée mercredi matin à l’University Teaching Hospital après avoir été diagnostiqué avec une suspicion de paludisme», a indiqué la Fédération zambienne sur son compte Facebook.

A son arrivée au rassemblement, Norin Betani ne se sentait pas bien et elle avait été conduite à l’hôpital pour passer des examens approfondis en début de semaine et être soignée. Mais elle n’a pu être guérie. «C’est vraiment triste, d’autant plus que nous nous préparions pour le match contre le Ghana dans le cadre des qualifications olympiques. Lorsque nous avons appris la nouvelle tôt le matin, toutes les joueuses étaient très tristes, même les entraîneurs, car nous ne nous y attendions pas», a confié le sélectionneur Bruce Mwape.

«Je pense que c’était une joueuse très prometteuse. La première fois que nous l’avons appelée, elle a montré qu’elle pouvait être l’une des meilleures joueuses de l’équipe. C’est très regrettable, je ne peux que présenter mes condoléances à la famille», a ajouté le technicien zambien. Les funérailles de Norin Betani devraient se dérouler dans le ville, où résident ses parents.