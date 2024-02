Football : quand l'AC Milan se moque de l'Inter et de Kanye West (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’AC Milan s'est moqué de l’Inter en ironisant sur la tenue du rappeur américain Kanye West, présent à Giuseppe-Meazza mardi soir. La publication a depuis été supprimée par les Rossoneri.

Des éternels rivaux. L’Inter et l’AC Milan se détestent, c'est connu. Et mercredi, les Intéristes ont de nouveau été la cible des Rossoneri dans une vidéo publiée par le club sur Instagram. Dans cette publication, désormais supprimée par le club, l’équipe d’Olivier Giroud se moque de son rival et de Kanye West, présent lors du 8e de finale de Ligue des champions de l’Inter mardi soir.

Dérapage de Milan sur TikTok qui fait croire que Gerard Depardieu est à Casa Milan pic.twitter.com/V0xeveR3Gl — Milan Actu (@MilanActuFR) February 21, 2024

Une cagoule intégrale

Mais, quelle est la raison de cette moquerie ? Mardi, alors que l’Inter Milan affrontait l’Atletico Madrid, le rappeur américain était dans les tribunes du stade Giuseppe-Meazza aux côtés de sa femme Bianca Censori. Jusqu’ici, rien d'anormal. Mais c’est bien le look du chanteur qui a fait réagir. Ce dernier est apparu vêtu d’une cagoule intégrale. Un accessoire qui ne semble pas pratique pour regarder un match de foot et qui a fortement amusé l’AC Milan.

Les Rossoneri ont profité de ces images pour en faire une vidéo dans laquelle ils prennent plaisir à chambrer l’Inter. Avant leur match retour en Ligue Europa contre le Stade Rennais, les Milanais ont publié cette courte vidéo ironique présentant des «célébrités». Devant San Siro, on peut ainsi voir débarquer Dua Lipa, Tom Cruise, Will Smith ou, plus surprenant encore, Gérard Depardieu. Voir est un grand mot, car ces «stars» sont, elles aussi, vêtues de la cagoule en question.

Une polémique autour de Gérard Depardieu ?

Évidemment, difficile de croire que toutes ces personnalités étaient présentes à San Siro mercredi, d’autant plus que Will Smith assistait à la première journée de MLS et la victoire de l’Inter Miami de Lionel Messi. En revanche, si cette publication Instagram de l’AC Milan a fait réagir sur les réseaux sociaux, elle a pour autant été supprimée par le club ce jeudi. La raison de cette suppression n’est pas connue, mais la présence de Gérard Depardieu, du moins son nom, laisse penser que la vidéo a fait polémique.

Pour rappel, l’acteur français est sous les projecteurs ces dernières semaines après un sujet dans Complément d’enquête. Dans ce documentaire, des images montrent l’acteur tenir des propos obscènes envers plusieurs femmes, dont une mineure. Gérard Depardieu fait désormais l’objet de plusieurs plaintes pour violences sexuelles. L’AC Milan aurait-il choqué en plaçant l’acteur français dans sa vidéo ? Même si l’objectif était de se moquer de son rival, le club semble avoir poussé le ballon trop loin.