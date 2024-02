UFC - Farès Ziam : «Je voudrais intégrer le top 10 d’ici deux combats»

Le combattant français Farès Ziam sera en lice ce dimanche 25 février à l’UFC Fight Night de Mexico contre Claudio Puelles. L’occasion de se confier à CNEWS avant son septième combat dans la prestigieuse organisation de MMA.

Il veut poursuivre son ascension. Le combattant lightweight français Farès Ziam, qui affronte Claudio Puelles ce dimanche à Mexico lors de l’UFC Fight Night, reste sur deux victoires consécutives et compte bien continuer à grimper au classement pour venir taper dans le top 15 voir le top 10 de sa catégorie.

C’est ton septième combat, comment juges-tu ta progression à l’UFC ?

Farès Ziam : Je pense que ma progression est constante. Je reste sur deux victoires consécutives et mon bilan en six combats est positif (4 victoires, 2 défaites). J’ai eu cette très belle victoire à l’UFC Paris qui m’a vraiment fait du bien et m’a complètement relancé. Maintenant, c’est à moi de poursuivre sur ces mêmes bases pour continuer de grimper et de progresser. Mais globalement oui, je suis satisfait.

Tu combats au Mexique, l’ambiance risque d’être présente pour le main event Moreno-Royval. Depuis tes débuts à l’UFC, quelle ambiance t’a le plus marqué ?

Farès Ziam : Paris évidemment ! C’était le premier UFC en France, c’était incroyable. Je me souviendrai toujours de cette ambiance pour mon combat. Je n’ai jamais connu ça. Et j’ai fait les Etats-Unis et Londres. Londres, c’était pas mal, mais ça ne vaut pas Paris…

Et à Lyon, ta ville, comment ce sera un UFC là-bas ?

Farès Ziam : Sincèrement ? Personne n’est prêt. Mais alors absolument pas. On a des supporters très bouillants. J’ai déjà combattu pour une autre organisation il y a quelque temps (2016, victoire contre Damien Lapilus) et c’était fou. Alors un UFC à Lyon que ce soit au Groupama Stadium ou même à Gerland, ce serait du jamais-vu.

Quel a été ta routine de ce gros combat l’UFC ?

Farès Ziam : j’ai fait plusieurs sparrings, de la grosse préparation, je ne me suis pas blessé donc c’est que ça a été top. J’ai aussi eu un super programme de nutrition avec mon partenaire Nutripure, donc je suis très heureux. Niveau cutting, je vais être bien. Je me suis aussi bien acclimaté à Mexico. Je suis arrivé tôt au Mexique pour m’adapter avec l’altitude. Donc toutes les conditions sont réunies. Il n’y a plus qu’à…

Il y a une grosse concurrence en poids léger, combien de combats seront nécessaires pour atteindre le top 10 ?

Farès Ziam : J’espère deux. En tout cas, c’est comme ça que je vois les choses. Après ce combat, j’aimerais avoir quelqu’un du top 15 pour grimper encore un peu dans le classement et ensuite pourquoi pas quelqu’un du top 10.

Samedi soir, en cas de victoires, tu voudrais call-out qui ?

Farès Ziam : Dan Hooker ! J’aimerais bien l’affronter prochainement. Et à Paris, ce serait une belle affiche pour la France.

Dans deux semaines, il y aura ton ami Benoît Saint-Denis qui affronte Dustin Poirier. Quel est ton pronostic ?

Farès Ziam : Évidemment Benoît. Mais Dustin est un excellent combattant, il faut le reconnaître avec la carrière qu’il a eue. Mais Benoît va s’imposer et je le vois gagner par soumission. D’ailleurs, il le sait déjà mais j’en profite pour lui envoyer toute ma force et mon soutien.