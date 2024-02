NBA : Victor Wembanyama a impressionné LeBron James lors de Lakers-Spurs

Son équipe a perdu mais Victor Wembanyama a impressionné LeBron James, ce vendredi 23 février, en devenant le plus jeune joueur à réussir un match en «quintuple cinq».

«Il n’y a pas de limites pour Wembanyama». Ce sont les mots de LeBron James après le match qui l'opposait au prodige français.

Victor Wembanyama a réussi un match plein et spectaculaire avec les San Antonio Spurs sur le parquet des Los Angeles Lakers, sans parvenir à s'imposer (123-118), ce vendredi 23 février en NBA.

Malgré la défaite, il a carrément conquis son légendaire adversaire du soir, LeBron James, qui s'est fendu d'un message sur X, anciennement Twitter, après le match : «Cet enfant est spécial», a écrit le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, concluant ce court commentaire d'un visage d'extra-terrestre.

En dépit d'une nouvelle défaite des Spurs, la 46e d'une bien longue saison (11 succès seulement), le géant français marque un peu plus de son empreinte la NBA en brillant avec 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres.

Les adeptes de chiffres noteront que le Français âgé de 20 ans est devenu le plus jeune joueur à réussir un match en «quintuple cinq», avec plus de 5 unités dans les cinq domaines statistiques.

Victor Wembanyama is the YOUNGEST player in NBA history to record a 5x5 (PTS-REB-AST-STL-BLK) game





Wembanyama completed this 5x5 game in 30 minutes and 55 seconds, the fewest minutes ever played in such a game pic.twitter.com/oenPznGOKM

