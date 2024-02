NBA : Victor Wembanyama est devenu le nouvel ambassadeur d’une marque de luxe

Victor Wembanyama, n°1 de la Draft NBA 2023 et nouvelle star aux Etats-Unis, a annoncé, ce mardi, qu’il allait devenir ambassadeur de la marque Louis Vuitton.

Une nouvelle corde à son arc. Le prodige du basket français Victor Wembanyama a annoncé qu'il serait le nouvel ambassadeur de la marque Louis Vuitton, lors d'une interview au magazine GQ publiée mardi.

«Pour moi, cela avait beaucoup de sens de m'associer à LV. Vous savez, l'excellence française», a expliqué le joueur des Spurs de San Antonio. Louis Vuitton, qui a confirmé, mercredi, ce partenariat, insiste sur les origines françaises de «l'étoile montante» du basket, qui a débuté sa carrière au club de Nanterre, et sur ses performances en équipe de France.

Victor Wembanyama for Louis Vuitton. Embodying the bold vision of Men's Creative Director @Pharrell's debut collection, @wemby, the number one pick of the 2023 NBA Draft, joins the Maison as a new House Ambassador. #VictorWembanyama #PharrellWilliams #LouisVuitton pic.twitter.com/eJgevGazQY

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) February 20, 2024