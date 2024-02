Espagne-France, finale de Ligue des nations féminines : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affronte l’Espagne en finale de la Ligue des nations féminine, ce mercredi 28 février. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match.

Un premier titre ? Les Bleues affrontent les championnes du monde espagnoles en finale de la Ligue des nations féminine ce mercredi 28 février à Séville, avec pour objectif de décrocher le premier titre majeur de leur histoire.

Après avoir battu l’Allemagne (2-1) pour s’offrir cette première finale de compétition ainsi qu’un premier podium de leur histoire, les joueuses de Hervé Renard vont défier les Espagnoles qui ont étrillé les Pays-Bas (3-0) pour se qualifier pour la finale. Les Tricolores affichent un bilan presque parfait contre les Espagnoles : 10 victoires et 3 nuls en 13 matchs. La dernière fois que les deux formations se sont croisées en compétition officielle, c'était lors de l'Euro 2013. La France avait gagné 1-0.

«On doit avoir confiance en nous. On affronte les championnes du monde qui sont inarrêtables depuis quelques mois. C'est un super challenge devant nous qu'il faut relever avec une énorme détermination. Rien ne sera facile, a confié le sélectionneur tricolore. Mais il faut qu'on pose des problèmes à cette équipe espagnole. Il reste une équipe au palmarès, le plus important, c'est celui qui gagne. Quand on affronte un adversaire qu'on n'a jamais battu en compétition officielle, il y a forcément un sentiment d'infériorité. Le passé est le passé. Dans le football, il ne faut jamais regarder derrière, il faut avoir cette force de caractère pour renverser les choses.»

Programme TV

Espagne-France

Finale de Ligue des nations féminine

Mercredi 28 février

19h sur W9