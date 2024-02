NBA : la très lourde chute du Français Bilal Coulibaly, sorti sur blessure (vidéo)

Le Français Bilal Coulibaly a été victime d’une terrible chute, ce dimanche, lors du match NBA entre son équipe de Washington et Cleveland. Le joueur est sorti sur blessure.

L'image fait froid dans le dos. Dans la nuit de dimanche à lundi, lors du match de saison régulière de NBA entre les Washington Wizards et les Cleveland Cavaliers (défaite 114-105), le Français Bilal Coulibaly a chuté en tentant un dunk et est très mal retombé sur le dos.

Après seulement six minutes de jeu dans le premier quart-temps, l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois est rentré dans Max Strus, qui a joué le coup du passage en force. Déstabilisé dans les airs, le joueur est retombé lourdement sur le dos.

Update: Bilal Coulibaly (right pelvis contusion) is OUT for the remainder of tonight's game.

