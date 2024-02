Arabie saoudite : que risque Cristiano Ronaldo après son nouveau geste obscène ?

Auteur d’un geste obscène envers le public, le week-end dernier, à l’issue de la victoire d’Al Nassr contre Al Shabab (2-3), Cristiano Ronaldo pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension.

Le geste de trop ? Cristiano Ronaldo est dans l’œil du cyclone, depuis ce week-end, en Arabie saoudite. A l’issue de la victoire d’Al Nassr contre Al Shabab en Saudi pro League (2-3), l’attaquant portugais s’est fait remarquer avec un nouveau geste obscène envers le public. Chambré et provoqué pendant une grande partie de la rencontre par les supporters adverses, qui ont scandé des chants à la gloire de Lionel Messi, le quintuple Ballon d’or avait répondu, dans un premier temps, en mettant sa main gauche au niveau de son oreille. Il avait ensuite porté son autre main au niveau de son entrejambe.

Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a fait polémique dans le royaume. Et il pourrait ne pas rester impuni. Le conseil de discipline de la Fédération saoudienne de football a décidé d’ouvrir une enquête et aurait demandé deux matchs de suspension à l’encontre du meilleur buteur du championnat saoudien (22 buts en 20 matchs), selon Marca. Alors que ni Al Nassr, ni Cristiano Ronaldo n’ont réagi publiquement réagi à cette affaire, la décision devrait rapidement être connue.

Une suspension de l’ancien madrilène serait évidemment un coup dur pour le club saoudien. Deuxième du classement, à sept points du leader Al-Hilal, le vice-champion en titre pourrait être privé de Cristiano Ronaldo pour les réceptions d’Al Hazem (18e) et d’Al-Raed (14e). Mais il pourrait faire son retour pour le choc face à Al Ahli (3e).