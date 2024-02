PSG : Neymar se moque du rendement d’Ousmane Dembélé depuis son arrivée

Avec un like et un «emoji» posté sur les réseaux sociaux, Neymar s’est moqué du rendement d’Ousmane Dembélé, auteur d’un seul but depuis son arrivée au PSG l’été dernier.

Neymar a adressé un nouveau tacle au PSG. Et il est plus particulièrement destiné à Ousmane Dembélé. Arrivé cet été dans la capitale, l’international français a brillé dans la dernière passe avec dix passes décisives délivrées toutes compétitions confondues, mais il a pêché dans la finition. Au total, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a inscrit qu’un seul but sous le maillot parisien. C’était le 24 novembre dernier lors de la victoire du champion de France face à Monaco en Ligue 1 (5-2).

Neymar like un tweet dénigrant Ousmane Dembélé sur Instagram.





« Buts sous le maillot du PSG cette saison :





Neymar :



Dembélé : »





Réponse de Neymar : « » pic.twitter.com/LuQ8Ui2sc5 — Instant Foot (@lnstantFoot) February 28, 2024

Ce faible bilan a été moqué par un compte fan de Neymar sur les réseaux sociaux, mais aussi l’international brésilien, qui se remet toujours de son opération du genou. Avant son transfert à Al-Hilal (Arabie saoudite), à la fin du mois d’août, Neymar a disputé la pré-saison avec le club de la capitale inscrivant un doublé contre le club sud-coréen de Jeonbuk, comptant ainsi plus de buts avec Paris que le champion du monde 2018 cette saison.

Le compte fan du Brésilien a ainsi comparé le nombre de réalisations des deux joueurs dans une publication qui a été likée par Neymar. Le joueur de 32 ans a également réagi avec un «émoji» qui rigole. Et ce n’est pas la première fois qu’il se moque de son ancien club. Il y a une dizaine jours de jours, il avait déjà liké un post qui critiquait la gestion du champion de France en titre et le comportement ainsi que l’influence de Kylian Mbappé.