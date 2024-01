«Il a des passions pour d’autres choses» : Neymar sévèrement critiqué par son entraîneur en Arabie saoudite

Neymar, qui se remet actuellement d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, a été sévèrement critiqué par son entraîneur à Al-Hilal Jorge Jesus.

Neymar n’a pas été épargné par son entraîneur. Alors qu’il se remet d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le Brésilien a été sévèrement critiqué par son entraîneur à Al-Hilal (Arabie saoudite). Jorge Jesus, qui a comparé l’ancien joueur du PSG avec Cristiano Ronaldo, a notamment pointé du doigt les passions de Neymar en-dehors du football.

Seulement cinq matchs avec Al-Hilal

«Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le foot, c’est donc sa priorité. Neymar a des passions pour d’autres choses, que sa vie privée peut lui offrir, et il met ça devant le football», a déclaré le technicien lusitanien au média portugais Correio da Manha. Il a néanmoins vanté les qualités de l’international auriverde sur et en-dehors du terrain. «En tant que joueur, il est fabuleux et en tant qu’homme, il m’a surpris positivement à tous les niveaux», a-t-il ajouté.

Arrivé à Al-Hilal en août dernier, pour 90 millions d’euros, Neymar a joué seulement cinq matchs avec la formation saoudienne avant de se blesser gravement au genou, le 18 octobre dernier, lors d’un match des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 entre le Brésil et l’Uruguay.

En convalescence au Brésil, après avoir été opéré quelques semaines plus tard, il s’était fait remarquer en fin d’année au cours de sa croisière organisée au large des côtes brésiliennes («Ney en alto Mar», ndlr), embarquant à bord en béquilles. Son retour à la compétition n’est pas attendu avant plusieurs mois. De quoi lui laisser du temps pour profiter de ses passions.