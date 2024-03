«L’équipe va exploser» : le père de Max Verstappen demande le départ du patron de l’écurie Red Bull Christian Horner

Alors que Chistian Horner, accusé de «comportement inapproprié» par une employé, a été blanchi par Red Bull, le père de Max Verstappen a réclamé le départ du patron de l’écurie autrichienne.

La tension est toujours aussi vive chez Red Bull. Si Max Verstappen a remporté, samedi, le Grand Prix de Bahreïn pour l’ouverture de la nouvelle saison de Formule 1 devant son coéquipier Sergio Pérez, l’écurie autrichienne est toujours agitée par «l’affaire Christian Horner». Accusé de «comportement inapproprié» envers une employée, le patron de Red Bull Racing a été blanchi à l’issue d’une enquête interne menée par un avocat non affilié à l’écurie autrichienne.

Max Verstappen's dad Jos calls for Christian Horner's head as he claims Red Bull will 'EXPLODE' if Geri Halliwell's shamed husband remains as team principal... despite the couple's public display of unity in Bahrain https://t.co/CoOWqNQqaj pic.twitter.com/EfRYfchKhL

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 2, 2024