Football : Luis Enrique de retour au FC Barcelone cet été ?

Alors que Xavi quittera son poste d’entraîneur à la fin de la saison, les dirigeants du FC Barcelone ont fait de Luis Enrique leur priorité pour lui succéder sur le banc des Blaugrana.

De retour à la «maison» ? Alors que Xavi quittera son poste d’entraîneur à la fin de la saison, plusieurs noms circulent pour lui succéder sur le banc du FC Barcelone avec Thomas Tuchel, Mikel Arteta ou encore Hansi Flick. Mais les dirigeants du club catalan auraient fait de Luis Enrique leur priorité pour remplacer l’ancien milieu de terrain. A commencer pour le directeur sportif Deco, selon la Cadena Ser. Le technicien espagnol connait parfaitement le club pour y avoir joué entre 1996 et 2004 avant de l’entraîner entre 2014 et 2017.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025

Et en trois saisons à la tête des Blaugrana, il a remporté pas moins de neuf titres et il est le dernier entraîneur à avoir permis au Barça de soulever la Ligue des champions avec sous ses ordres Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Neymar. Autant de raisons qui pourraient pousser les dirigeants barcelonais de tenter leur chance pour le faire revenir.

Mais ce ne sera pas simple. Arrivé l’été dernier, Luis Enrique est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025 et un départ n’est pas du tout à l’ordre du jour. Les dirigeants parisiens sont satisfaits de son travail et n’envisagent pas un départ, alors que le club de la capitale est bien parti pour décrocher un nouveau titre de champion de France et est toujours engagé en Coupe de France, avec un quart de finale à disputer contre Nice, et en Ligue des champions, avec le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, ce mardi, en 8e de finale retour.

Reste à savoir si la gestion du cas Kylian Mbappé, mais aussi une éventuelle élimination sur la scène européenne face au club basque et la fin de saison, si elle est mal négociée, pourraient remettre en cause son avenir à Paris.