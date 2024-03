Vendée Globe : soupçonné de tricherie, Clarisse Crémer finalement blanchie

Soupçonnée de tricherie lors de la dernière édition du Vendée Globe, Clarisse Crémer, qui a été auditionnée samedi par le jury international, a finalement été blanchie, aucune sanction n’ayant été retenue contre elle.

Son honneur est sauf. Soupçonnée d’avoir triché lors de la dernière édition du Vendée Globe en 2020-2021, qu’elle avait terminée à la 12e place, Clarisse Crémer (34 ans) a finalement été blanchie dans cette affaire qui a secoué le monde de la voile. Le jury international, qui a auditionné, samedi, la navigatrice, n’a prononcé aucune sanction à son encontre.

Un mail anonyme envoyé à la Fédération Française de voile

La skipper française était accusée d’avoir enfreint les règles de la course à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance en échangeant des données avec son mari Tanguy Le Turquais, qui également skipper et qui a lui aussi été entendu. A terre, il aurait notamment fourni une assistance météo et des conseils de routage à sa compagne, ce qui est formellement interdit par le règlement (article 4.3.2), selon un mail anonyme envoyé à la Fédération française de voile.

Ce dernier contenait notamment une série de documents, dont des captures d’écran téléphonique, qui avait poussé la FFV a demandé au Comité de course de désigner un jury «chargé d’analyser la véracité et le contenu des éléments en question».

De son côté, Clarisse Crémer avait nié tout acte de tricherie. «Je n’ai jamais triché, je n’ai jamais eu une quelconque volonté d’enfreindre une règle au fil de ce tour du monde de 87 jours», avait-elle affirmé dans un message posté sur son compte Facebook avant de revenir sur le contenu des échanges avec son époux.

«Durant nos échanges qui relèvent essentiellement de l’intimité d’un couple, Tanguy ne me donne jamais la moindre information que je n’ai déjà. Aucune conversation avec lui n’a contribué à ce que je change de trajectoire ou que je fasse un choix stratégique qui aurait eu un impact sur ma course. J’ai toujours fait tous mes choix de performance seule et sans assistance, conformément aux règles», avait-elle assuré.

Avec cette décision, le couple va désormais pouvoir poursuivre son parcours de qualification pour être au départ de l’édition 2024, prévu le 10 novembre prochain aux Sables-d’Olonne.