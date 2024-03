Ligue des champions : la composition probable du PSG contre la Real Sociedad, avec ou sans Kylian Mbappé ?

Le PSG affronte la Real Sociedad, ce mardi (21h), en 8e de finale retour de la Ligue des champions, et des doutes subsistes sur la titularisation de Kylian Mbappé, même s’il devrait bien être présent au coup d’envoi.

Encore plusieurs doutes à lever. Vainqueur au match aller, il y a trois semaines, au Parc des Princes (2-0), le PSG se déplace, ce mardi soir, sur la pelouse de la Real Sociedad pour tenter de valider sa qualification pour les quarts de finale. Mais il existe plusieurs interrogations sur l’équipe qui sera alignée au coup d’envoi par Luis Enrique. Notamment en défense, avec les incertitudes autour de Marquinhos et Danilo Pereira.

La suprise Nuno Mendes ?

Absents, vendredi dernier, à Monaco (0-0), les deux joueurs, qui ont fait le voyage à Saint-Sébastien, se sont testés à la veille de la rencontre et ont effectué une bonne partie de la séance, mais la prudence reste de mise et l’entraîneur espagnol devrait trancher au dernier moment sur leur titularisation. En cas de forfait de l’un ou l’autre, Lucas Beraldo devrait être aligné dans l’axe, alors que Achraf Hakimi occupera le côté droit et Lucas Hernandez le côté gauche. Même si une titularisation de Nuno Mendes n’est pas à exclure.

Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, ménagé à Monaco, devrait retrouver sa place aux côtés de Vitinha et de Fabian Ruiz, qui est néanmoins en balance avec Kang-In Lee. Mais la grande question concerne la présence de Kylian Mbappé, sorti à la mi-temps en Principauté. Luis Enrique a laissé planer le doute sur la titularisation du capitaine de l’équipe de France. Mais le natif de Bondy, buteur à l’aller, devrait bien être présent dès le coup d’envoi.

Et il devrait être entouré sur le front de l’attaque par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. A moins que Luis Enrique ne réserve quelques surprises, comme il en a souvent l’habitude depuis son arrivée sur le banc parisien.

La composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (ou Danilo), Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola