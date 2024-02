NBA : le magnifique double contre de la main gauche, puis de la main droite de Victor Wembanyama (vidéo)

Malgré la nouvelle défaite en NBA des San Antonio Spurs face à Minnesota (114-105), Victor Wembanyama a encore offert une belle copie avec notamment un magnifique double contre.

Les sorties de San Antonio se suivent et se ressemblent en NBA : une défaite et un festival de Victor Wembanyama. Ce fut une nouvelle fois le cas, dans la nuit de mardi à mercredi, à Minneapolis. Battus par les Wolves de son compatriote Rudy Gobert (114-105), les Spurs ont tout de même vu «Wemby» réaliser un double-double (17 points et 13 rebonds) ainsi que des actions de grande classe.

Le n°1 de la Draft 2023 s’est en effet distingué avec un double contre face à Monte Morris. Après lui avoir laissé le rebond tout en l'empêchant de tirer avec sa main gauche, il l’a bloqué tout en détente sans sauter avec la main droite. Une action qui a déjà fait le tour du monde.

He'll take that pic.twitter.com/OPjbXk3581 — San Antonio Spurs (@spurs) February 28, 2024

En début de rencontre, il a été à deux doigts d’inscrire un panier exceptionnel. Après avoir contré Rudy Gobert, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois a remonté le terrain, réalisé un dribble dans le dos devant un adversaire et il s’est envoyé le ballon sur la planche pour une auto-passe, mais il a manqué son panier.

Avec ce nouveau revers, les Spurs sont toujours bons derniers de la Conférence ouest (11 victoires, 48 défaites). De leur côté, les Wolves de Rudy Gobert (13 points, 17 rebonds) sont en tête du classement (41 victoires, 17 défaites).