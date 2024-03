Cédric Doumbè-Baki, PFL Paris : le pronostic de Benoît Saint-Denis

Avant le combat entre Cédric Doumbè et Baki, ce jeudi 7 mars au PFL Paris, Benoît Saint-Denis, combattant de l'UFC, a livré son pronostic.

BSD a aussi son avis. Avant son combat tant attendu contre Dustin Poirier à l'UFC 299 dans la nuit de samedi à dimanche, Benoit Saint-Denis sera devant sa télévision à Miami pour regarder le combat Cédric Doumbè-Baysangur «Baki» Chamsoudinov, jeudi au PFL. Et l’ancien des forces spéciales de l'armée française à son avis.

«Je pense que c'est un bon combat pour les deux, ils ont envie de se tester. Les deux auront l'opportunité, s'ils continuent à gagner, de peut-être venir à l'UFC et y faire quelque chose, a-t-il confié dans une interview à Unibet. Grosse opposition de style. Un combattant assez complet qui vient vraiment du monde du MMA et une légende du pieds-poings. Le combat en lui-même, on verra ce que ça va donner. Ça peut faire des étincelles comme ça peut-être un pétard mouillé, parce que les oppositions de style, c'est souvent les combats que ça donne.»

Samedi soir en Floride, «BSD» disputera le plus grand combat de sa carrière face à Dustin Poirier, l’un des meilleurs combattants de la planète.