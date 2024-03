PFL Paris : Cédric Doumbè s'incline à la surprise générale contre Baki

Cédric Doumbè s'est incliné à la surprise générale ce jeudi soir au PFL Paris 2 contre Baysangur «Baki» Chamsoudinov par arrêt de l'arbitre après s'être pris un bout de verre dans le pied.

Personne n’aurait imaginé cette issue. Le combat tant attendu entre Cédric Doumbè et Baysangur «Baki» Chamsoudinov a vu le second l’emporter par arrêt de l’arbitre dans le troisième round. La faute à un bout de verre ou une épine dans le pied du Franco-camerounais.

Alors que le combat, dans une Accor Arena complètement bouillante, était des plus agréables entre un premier round à l’avantage de Baki et un deuxième plutôt pour «Doumced», c’est finalement ce fait anodin qui a mis fin à l’affrontement tant attendu entre les deux hommes.

Le très expérimenté Marc Goddard a semble-t-il mal compris la demande de Cédric Doumbè, à savoir de retirer l’épine (ou l’écharde ou le bout de verre, on en saura plus dans les prochains jours), et a décidé de mettre un terme au combat. Grosse déception de l’ancien champion de kickboxing, qui avait réussi à faire monter la pression et la température avec une nouvelle entrée totalement folle.

«Je ne voulais pas que le combat s'arrête, tout le monde l'a vu! Les gens vont dire que je suis un menteur mais j'avais un bout de glace dans le pied. L'arbitre m'a dit que je pouvais stopper puis si j'étais prêt à combattre. Et ensuite il a arrêté ! C'est une faute de l'arbitre, c'est comme ça, a confié Cédric Doumbè. Je suis dégoûté, je voulais voir un combat de malade mental, pas un combat qui s'arrête comme ça. Ce n'est pas de la faute de Baki ! Si on doit mêler quelqu'un, ce n'est pas lui mais l'arbitre. Le bout de verre me gênait. L'arbitre m'a dit qu'on ne pouvait pas arrêter. j'ai dit à Baki que j'avais un bout de verre et il m'a dit 'enlève-le'. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre a arrêté le combat.»

Si Baki était ravi de sa victoire malgré les circonstances, les deux hommes se sont déjà accordés pour une revanche et une véritable fin de combat. «On est toujours rivaux, je dois l'éteindre et tenir ma promesse», a lâché Doumbè.