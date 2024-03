MMA : voici les conditions demandées par «Baki» pour une revanche face à Cédric Doumbè

Le préparateur physique de Baysangur «Baki» Chamsoudinov, qui a battu Cédric Doumbè, jeudi dernier, au PFL Paris 2, est revenu sur les conditions d’une revanche entre les deux hommes.

Est-ce qu’il y aura une revanche ? Alors que le combat tant attendu entre «Baki» et Cédric Doumbè a été arrêté – et remporté par le premier – avec l’affaire de l’épine dans le pied du second, beaucoup de fans ont réclamé un nouvel affrontement. Nabil Takamli, préparateur physique de Baysangur Chamsoudinov, a donné des détails sur les conditions.

«S’il y a re-match, il faudrait que le PFL sorte un gros, gros, gros chèque, mais un gros chèque les gars, a-t-il affirmé. S’il y a match, il va falloir ‘moula’ (de l’argent, ndlr), les coudes et peut-être un (combat en) cinq rounds. Après, c’est toujours pareil, est-ce que le PFL va sortir le chèque ? Je pense que oui», a-t-il indiqué dans un live sur sa chaîne Youtube.

Lorsqu’il parle de chèque, le préparateur physique de Baki espère au «minimum 500.000 euros», même si «un million ce serait le top».

«On pourra peut-être faire une revanche mais il faudra aligner les billets», avait déjà lâché «Baki» dans sa prise de parole après le combat.