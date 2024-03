«Ils n’ont pas nettoyé la cage après lui» : Cédric Doumbè accuse Tony Parker d’être le responsable de son écharde

Défait par «Baki» par TKO, jeudi dernier, au PFL Paris 2 à cause d’une écharde, Cédric Doumbè a trouvé le coupable et pointé du doigt Tony Parker dans une interview accordée à The MMA Hour.

Il a mené son enquête. Invité dans le célèbre podcast américain The MMA Hour, Cédric Doumbè est revenu sur son incroyable défaite à cause de la fameuse «écharde» contre Baysangur Chamsoudinov, jeudi dernier, à l’Accor Arena. Et le combattant franco-camerounais pense que c’est la faute de Tony Parker.

«Au troisième round, j’ai marché sur quelque chose dans la cage parce que, pendant la soirée, les gens marchaient avec leurs chaussures, même les invités, a-t-il expliqué. Ils ont fait une interview… Je ne veux pas le blâmer… avec Tony Parker. Tony Parker, tu as marché dans la cage avec tes chaussures ! Ils n’ont pas nettoyé la cage après lui. Je me marre, mais parce que nous n’aurions jamais pu imaginer que ce genre de choses puisse arriver, mais c’est arrivé. Et il faut en tenir compte.»

A noter que d'autres célébrités sont rentrées dans l'octogone pour être interviewées comme Salahdine Parnasse et Cyrille Diabaté.

Le mystère reste intact en tout cas. On ne saura sans doute jamais d’où vient cette épine qui fait tant parler depuis bientôt une semaine.