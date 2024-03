JO 2024 : Kylian Mappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud présents avec l’équipe de France de football ?

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud sont les trois joueurs de plus de 23 ans que Thierry Henry souhaite appeler pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

De l’Euro en Allemagne aux Jeux olympiques à Paris ? Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud pourraient avoir un été particulièrement chargé avec les Bleus outre-Rhin (14 juin-14 juillet), puis avec l’équipe de France olympique dans la capitale française. Alors que chaque sélection a la possibilité de retenir trois joueurs de plus de 23 ans, les trois attaquants, champions du monde 2018, seraient la priorité du sélectionneur olympique Thierry Henry, selon Le Parisien.

146 buts à eux trois sous le maillot des bleus

Et il ne devrait pas avoir trop de mal à les convaincre. Kylian Mbappé comme Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont manifesté à plusieurs reprises leur envie de participer à ces JO 2024. «Ce serait génial de jouer des Jeux olympiques, de participer à des Jeux olympiques pour mon pays, évidemment. C'est quelque chose qui manque à mon palmarès», a notamment déclaré Olivier Giroud. «Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire sur le club pour les faire. C’est un rêve, un objectif, d’autant plus en France. J’en ai envie et ce serait un rêve de vivre ça de l’intérieur», a confié, de son côté, Antoine Griezmann.

«J’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de disputer les Jeux olympiques », a indiqué, pour sa part, Kylian Mbappé. Mais le capitaine de l’équipe de France et ses deux coéquipiers ne sont pas maîtres de leur participation. La décision finale revient à leur club respectif. A l’Atlético Madrid pour Antoine Griezmann, l’AC Milan pour Olivier Giroud et vraisemblablement le Real Madrid pour Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain.

Et s’ils étaient présents, les Tricolores disposeraient d’une attaque de choc, eux qui cumulent à eux trois pas moins de 146 buts sous le maillot frappé du coq. En attendant, alors qu’ils devraient être réunis à Clairefontaine pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus contre l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars), ils devraient suivre avec attention le tirage au sort de la phase de groupes, qui sera effectué le mercredi 20 mars, au siège du comité d’organisation de Paris 2024.