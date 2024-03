Ligue des champions asiatique : l’incroyable loupé de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, éliminé en quarts de finale (vidéo)

Éliminé par Al-Aïn (Emirats Arabes Unis), lundi, en quart de finale de la Ligue des champions asiatique avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo s’est montré très maladroit devant le but.

Un gros coup dur. L’équipe saoudienne d’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo a déjà terminé son parcours en Ligue des champions asiatique, après sa défaite aux tirs au but face à Al-Aïn, ce lundi, en quarts de finale.

Battus 1-0 au match aller aux Emirats Arabes Unis, les coéquipiers de la star portugaise, privés du Français Aymeric Laporte (suspendu), étaient parvenus à s'imposer à l'issue du temps réglementaire (3-2) et auraient pu sceller le match si Cristiano Ronaldo n'avait pas raté l'immanquable à la 60e minute, lorsqu'il s'est retrouvé seul devant le but vide.

The incredible miss by Cristiano Ronaldo that everyone is talking about #AlNassr #alain pic.twitter.com/uqKkaqvqud

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 11, 2024