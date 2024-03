Ligue Europa : plusieurs écoles de Villarreal fermées à cause de la présence de supporters de l’OM ?

Plusieurs écoles de Villarreal devraient être fermées, ce jeudi, en raison de la présence de supporters de l’OM pour le 8e de finale retour de la Ligue Europa.

Une rencontre classée à haut risque. Facile vainqueur à l’aller au Vélodrome (4-0), l’OM se rend, ce jeudi, à Villarreal en 8e de finale retour de la Ligue Europa avec une confortable avance. Pour terminer le travail et assurer sa qualification pour les quarts de finale, le club olympien devrait pouvoir compter sur le soutien de ses supporters, attendus en nombre de l’autre côté des Pyrénées. Et la présence des fans marseillais, réputés dangereux, inquiète et fait craindre des débordements du côté des autorités espagnoles.

SUSPENDIDAS las clases de algunos colegios de VILA-REAL el próximo jueves.





El VILLARREAL-OLYMPIQUE DE MARSELLA está considerado de ALTO RIESGO.





La llegada de los aficionados franceses coincide con la salida escolar.

Par mesure de précaution, les pouvoirs publics ont prévu de fermer plusieurs établissements scolaires de la ville car l’heure d’arrivée des supporters phocéens à Villarreal coïncide avec la sortie des écoles, selon l’émission El Chiringuito. Le coup d’envoi de la rencontre est en effet programmé à 18h45, non à 21h comme au match aller. Et les autorités veulent éviter les mêmes débordements vécus en octobre dernier lors de la venue du Stade Rennais en phase de poules.

Des incidents avaient éclaté entre la police et des supporters bretons après l’usage de fumigènes. Alors que les forces de l’ordre avaient chargé et procédé au moins de cinq interpellations, les fans rennais avaient déploré les violences des policiers locaux. Tout comme le club breton, qui avait regretté ces débordements.