Football : un ancien gardien de but passé par Bordeaux a tenté de se suicider

Âgé de 61 ans, Gilbert Bodart, ancien gardien de but international belge passé notamment par Bordeaux, a tenté de suicider, lundi soir, dans la région de Liège en Belgique.

Il a voulu en finir. Âgé de 61 ans, Gilbert Bordart a tenté de se suicider, ce lundi soir, dans la région de Liège (Belgique), a rapporté La Dernière Heure. Aux alentours de 22h, l’ancien gardien de but international belge (12 sélections), passé notamment par Bordeaux (1996-1997), s’est jeté dans la Meuse depuis le pont de l’Europe, situé dans la ville de Huy, pour mettre fin à ses jours. Mais il a finalement pu être sauvé et sorti de l’eau sain et sauf grâce à une corde lancée par les pompiers venus à son secours. Il a ensuite été transporté à l’hôpital.

Avant de passer à l’acte, Gilbert Bordart avait posté plusieurs messages de désespoirs sur les réseaux sociaux. «Je suis à la fin, mes dernières heures. Je n’en peux plus de cette vie de merde. On m’a volé 115.000 euros. Je craque. Merci à la justice d’avoir ma mort sur la conscience», avait-il notamment écrit. Il a également publié selfie. «Voilà ma dernière photo en souvenir pour vous. Adieu Gil», a-t-il posté en légende. Il a aussi eu des mots très vulgaires envers la mère de ses enfants.

Devenu entraîneur à la fin de sa carrière, Gilbert Bodart avait eu des démêlées avec la justice. Il avait notamment été incarcéré en 2018 dans le cadre d’un trafic de fausse monnaie et avait été inquiété dans une affaire de braquage pour lequel il a été condamné à trois ans et demi de prison avec sursis pour complicité.