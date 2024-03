PSG : Kylian Mbappé sera-t-il titulaire pour le quart de finale de Coupe de France contre Nice ?

Remplaçant, le week-end dernier, face à Reims en Ligue 1 (2-2), Kylian Mbappé devrait retrouver une place de titulaire avec le PSG, ce mercredi (21h10), en quart de finale de la Coupe de France contre Nice.

Avec ou sans Kylian Mbappé ? Il y aura encore un mois, la question ne se posait même pas. Mais depuis l’annonce de son départ à ses dirigeants, à la fin de son contrat en juin prochain, l’attaquant français est utilisé avec parcimonie par Luis Enrique, désireux de déjà préparer la saison prochaine sans lui. Ce fut une nouvelle fois le cas, le week-end dernier, face à Reims en Ligue 1 (2-2). Remplaçant au coup d’envoi, le numéro 7 parisien était entré sur la pelouse du Parc des Princes à moins de 20 minutes du coup de sifflet final.

Mais s’il joue beaucoup moins en championnat, le champion du monde 2018 devrait retrouver une place de titulaire, ce mercredi, pour la venue de Nice en quart de finale de la Coupe de France. D’ici à la fin de la saison, son entraîneur a prévu de l’aligner pour les matchs jugés «importants». Comme la semaine passée en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad avec un doublé à la clé pour envoyer le club de la capitale en quart de finale. Et ce rendez-vous face aux Aiglons fait évidemment partie de ces rencontres capitales dans une compétition que Paris a laissé échapper ces deux dernières saisons.

En plus d’être titulaire, Kylian Mbappé, auteur de six buts cette saison dans cette Coupe de France, devrait évoluer avec le brassard de capitaine au bras en raison du nouveau forfait de Marquinhos, qui ne devrait pas rejouer avant la trêve internationale. Et lui ainsi que ses coéquipiers seront sûrement animés par un esprit de revanche, alors que Nice est la seule équipe à avoir battu le PSG cette saison en championnat (2-3, le 15 septembre), et la volonté de se qualifier pour le dernier carré, où ils retrouveront le Stade Rennais.