Ligue des champions : Marcus Thuram touche les parties intimes d’un adversaire en plein match

Pendant les prolongations du 8e retour de la Ligue des champions, mercredi soir, entre l’Atlético Madrid et l’Inter Milan, Marcus Thuram a saisi les parties intimes de Stefan Savic lors d’un duel.

Il a eu les mains un peu trop baladeuses. Lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions, mercredi soir, entre l’Atlético Madrid et l’Inter Milan, qui s’est achevé par la qualification du club espagnol aux tirs au but, Marcus Thuram s’est rendu coupable d’un vilain geste sur Stefan Savic. Durant la prolongation, l’attaquant français a tout simplement saisi les parti intimes du défenseur des Colchoneros.

Le scène a eu lieu à l’occasion d’une touche au milieu du terrain. Dans un duel, l’international tricolore n’a pas apprécié de voir son adversaire le coller de très près. Pour se défaire de son marquage, il n’a alors pas hésité à lui attraper les parties intimes. Stefan Savic s’est immédiatement écroulé au sol, se tordant de douleur. Mais Marcus Thuram n’a écopé d’aucune sanction de l’arbitre, alors que son geste aurait pu lui valoir un carton rouge ou au moins un avertissement.

Mais il n’a pas fini la rencontre pour autant. Dans la foulée, son entraîneur Simone Inzaghi a décidé de le sortir, par crainte que la situation ne s’envenime. Et il a fait entrer Alexis Sanchez à sa place. Mal lui en a pris.

Comme Davy Klaaseen et Lautaro Martinez, l’ancien attaquant de l’OM a manqué son tir au but, entraînant l’élimination de l’Inter Milan, leader du championnat d’Italie et finaliste de la dernière édition.