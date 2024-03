Ligue des champions : quel adversaire pour le PSG en quarts de finale ?

De retour à ce stade la compétition pour la première fois depuis 2021, le PSG va connaître, ce vendredi midi, son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Avec des équipes plus abordables que d'autres.

Le PSG va enfin savoir. Dix jours après sa qualification contre la Real Sociedad, le club de la capitale va connaître, ce vendredi, l’identité de son adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions. Et avant le tirage au sort, qui sera effectué à partir de midi, Luis Enrique n’a «pas de préférence» quant au club qui pourrait croiser la route de son équipe. «Si on croit qu’il y a un tirage facile, on ne gagnera rien», a-t-il affirmé. Mais au regard des sept autres formations encore en compétition, il y en a certaines plus abordables que d’autres.

Manchester City à éviter

C’est le cas du Borussia Dortmund, qui était déjà présent dans le groupe de Paris lors de la phase de poules. Les Parisiens s’étaient imposés à l’aller au Parc des Princes (2-0) avant de s’incliner au retour (1-2). Et le club allemand connaît une saison mitigée avec seulement une 4e place en Bundesliga à 20 points du Bayer Leverkusen, même s’il est actuellement sur une bonne dynamique.

Tombeur de Naples, le FC Barcelone semble aussi à la portée du champion de France. Le club catalan ne connaît également pas sa meilleure saison avec des résultats en dents de scie et un niveau de jeu pas toujours très attrayant. Et des retrouvailles avec Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des champions avec le Barça en 2015, serait évidemment scrutées avec attention. Le constat est identique pour le Bayer Munich, entraîné par Thomas Tuchel. Mais la formation bavaroise a l’expérience des grands rendez-vous et elle avait éliminé le PSG la saison dernière en 8e de finale.

L’Atlético Madrid et Arsenal, qui ont eu recours aux tirs au but pour valider leur qualification, semblent être eux aussi abordables pour les Parisiens, à condition qu’ils évoluent à leur meilleur niveau. D’autant que ce sont deux équipes qui ne lâchent rien et peuvent s’avérer dangereuses. Les équipes à éviter sont avant tout le Real Madrid et Manchester City. Même si le club espagnol semble moins impérial que par le passé. Les Merengue ont d’ailleurs été sérieusement bousculés par le RB Leipzig.

A n’en pas douter, le plus gros morceau serait City, tenant du titre et grand favori à sa propre succession. Sous la houlette de Pep Guardiola, les Citizens, emmenés par Erling Haaland et Kevin de De Bruyne, impressionnent aussi bien sur la scène européenne qu’en Premier League. Et Paris aurait très fort à faire en cas de double confrontation. Le suspense pour le PSG, et les autres clubs qualifiés, sera levé autour de midi.