Ligue Europa : l’OM battu par Villarreal (3-1) mais qualifié pour les quarts de finale

Battu, ce jeudi, par Villarreal en 8e de finale retour de la Ligue Europa (3-1), l’OM a décroché in-extremis sa qualification pour les quarts de finale grâce à victoire à l’aller (4-0).

L’OM s’est fait peur. Très peur même. Battu, ce jeudi, sur la pelouse de Villarreal en 8e de finale retour de la Ligue Europa (3-1), le club olympien a tremblé jusqu’au bout pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Au moins jusqu’au but de Jonathan Clauss vécu comme une délivrance pour tout le peuple marseillais (90e+4). Car, jusqu’à cette réalisation libératrice, les hommes de Jean-Louis Gasset ont souffert pendant une grande partie de la rencontre et ne sont pas passés loin de vivre une terrible «remontada» en terre espagnole.

L’OM s’incline face au Villarreal CF, mais nos Olympiens valident tout de même leur ticket pour les quarts de finale d’@EuropaLeague. pic.twitter.com/5ilgAmndDA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 14, 2024

Une semaine après leur large victoire décrochée à l’aller (4-0), au terme d’une rencontre parfaitement maîtrisée, les Marseillais étaient pourtant prévenus. Le club espagnol n’avait aucune intention de s’avouer vaincu et comptait bien jeter toutes ses forces dans la bataille pour réaliser l’exploit. Et il a commencé à prendre forme peu après la demi-heure de jeu avec une tête du Français Aurélien Capoue à la réception d’un centre de Femenia (32e).

Alors que son équipe était à la peine, Jean-Louis Gasset a profité de la pause pour faire entrer Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Harit. Mais ces changements n’ont pas eu l’effet escompté et Alexander Sorloth, à la limite du hors-jeu, a donné encore un peu plus d’espoirs à Villarreal (57e). Les hommes de Marcelino ont ensuite poussé pour tenter de refaire leur retard et Yerson Mosquera a fait chavirer le stade de la Ceramica à moins de cinq minutes du coup de sifflet final (86e).

Tout proche de l’exploit, Villarreal a accentué la pression pour tenter d'arracher la prolongation face à des Marseillais regroupés en défense et sauvés par Pau Lopez (90e+2). Et tout proche de craquer, l’OM a finalement été soulagé par Jonathan Clauss, qui a marqué dans le but vide après un gros travail de Pierre-Emerick Aubameyang.

Si elle a vu sa série de cinq victoires consécutives s’interrompre, la formation phocéenne sera bien au rendez-vous des quarts de finale et elle connaîtra son adversaire, ce vendredi, lors du tirage au sort qui sera effectué aux alentours de 13h.