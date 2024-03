Ligue des champions : PSG, Manchester City, Real Madrid… qui est le favori pour remporter la compétition ?

A la veille du tirage au sort des quarts de finale, huit clubs peuvent encore prétendre remporter la Ligue des champions avec un grand favori qui se détache.

L’étau se resserre. Avant le tirage au sort des quarts de finale, ce vendredi, ils ne sont plus que huit clubs à pouvoir prétendre remporter la Ligue des champions avec Manchester City, le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Real Madrid, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone. Et parmi ces prétendants, un grand favori se dégage, en l’occurrence Manchester City.

Le PSG au pied du podium

Tenant du titre, le club anglais devance très largement la concurrence avant 32,3% de chances d’être sacré le 1er juin prochain à Wembley, selon les chiffres d’Opta, référence en termes de statistiques e d’analyses du monde du football. Les Citizens sont loin devant le Real Madrid (16,87%) et Arsenal (13,09%), qui complètent le podium.

Et le PSG ? De retour en quarts de finale pour la première fois depuis 2021, le champion de France pointe à la 4e place, avec 11,8% de soulever la Coupe aux grandes oreilles, devant le Bayern Munich (10,75%). Mais avant d'imaginer un éventuel sacre, Paris a 51,08 % de chances d’atteindre les demi-finales et 25,2 % de disputer la finale à Londres. La deuxième de son histoire après celle perdue à Lisbonne en 2020.

Enfin, le Borussia Dortmund (5,62%), le FC Barcelone (5,38%) et l’Atlético de Madrid (4,19%) ferment la marche. Mais les cartes et tous ces pourcentages de chances de couronnement pourraient être rebattus à l'issue du tirage au sort des quarts de finale.