Ligue 1 : Nantes rappelle l’un de ses anciens entraîneurs pour remplacer Jocelyn Gourvennec

Au lendemain de la nouvelle défaite à domicile contre Strasbourg en Ligue 1 (1-3), Jocelyn Gourvennec va quitter son poste d’entraîneur du FC Nantes, qui devrait nommer l’un de ses anciens coachs pour lui succéder.

Un peu plus de trois mois et puis s’en va. Seulement 16e de Ligue 1, le FC Nantes a décidé de se séparer de Jocelyn Gourvennec, nommé sur le banc nantais fin novembre à la place de Pierre Aristouy, selon L’Equipe. Le technicien français n’a pas résisté à la nouvelle défaite concédée à domicile, ce samedi, lors de la venue de Strasbourg (1-3) et quitte le club avec un bilan de seulement trois victoires en treize rencontres.

Et pour lui succéder, le président du club nantais Waldemar Kita a décidé de rappeler Antoine Kombaouré, qui avait lui-même été limogé en fin de saison dernière.

«J’ai toujours dit qu’Antoine Kombouaré était quelqu’un qui sait gérer les hommes, quelqu’un de professionnel. (…) Il a dit qu’il cherchait une équipe, qu’il avait passé un bon moment à Nantes, que c’était un Nantais. C’est quelqu’un qui sait tenir son vestiaire. On a besoin de quelqu’un de respecté», a déclaré, à L’Equipe, le président nantais pour justifier son retour.

Sur le banc des Canaris de février 2021 à mai 2023, l’ancien défenseur, qui devrait être nommé d’ici à mercredi, aura pour mission de maintenir le club nantais, qui avait remporté la Coupe de France sous ses ordres en 2022. Mais elle sera loin d’être simple alors que le FC Nantes reste sur une série de six revers consécutifs à domicile en championnat et n’a remporté que de deux de ses douze derniers matchs de championnat. Et avec la trêve internationale, il aura une dizaine de jours pour préparer le déplacement à Nice.