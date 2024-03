«Un projet ambitieux» : Pierre Gasly devient co-actionnaire du FC Versailles

Grand passionné de football, le pilote français de Formule 1 Pierre Gasly est devenu co-actionnaire du FC Versailles, actuellement 10e de National.

Passionné de football, supporter du PSG et désormais co-actionnaire du FC Versailles. En attendant le 3e Grand Prix de la saison, dimanche, en Australie, Pierre Gasly est entré dans le capital du club yvelinois, qui occupe actuellement la 10e place du championnat de National, aux côtés des propriétaires Alexandre Mulliez et Fabien Lazare. Sans que le pourcentage de sa participation ne soit connu. Il serait néanmoins significatif. «Ce n'est pas le plus gros engagement financier de ma vie d'entrepreneur. En revanche, c'est avant tout celui qui émotionnellement m'engage le plus», a-t-il affirmé.

à la lutte pour le maintien en National

D'autant que le pilote français de Formule 1 nourrit de sérieuses ambitions dans ce projet. «J’ai toujours baigné dans cet univers. Je cherchais depuis quelque temps à m’impliquer dans un projet ambitieux. Je regardais ce qui se passait dans ce monde-là et j’ai rencontré la famille Mulliez. (…) On a des ambitions à moyen et long terme. À cinq dix et quinze ans. C’est un coup de cœur, mon deuxième après la course auto», a confié Pierre Gasly à L’Equipe.

Et son arrivée devrait permettre au FC Versailles d’entrer dans une nouvelle ère et de viser, dans un premier temps, une montée en Ligue 2 puis «plus tard» en Ligue 1. Il compte également transmettre au club sa vision et son expérience du sport de haut niveau. «Je vais essayer de transmettre ma relation au sport d’élite, à ses exigences, à la mentalité, au travail d'équipe, la performance de soi-même, la gestion du stress, la capacité à se surpasser au quotidien», a-t-il ajouté.

Mais avant de se projeter, le FC Versailles, désormais entraîné par Jean-Luc Vasseur, va devoir sauver sa place en National, alors qu’il ne possède que trois points d’avance sur la zone de relégation et que cinq clubs (du 13e au 18e) seront relégués à l’issue de la saison.