«Il va pêcher» : Jules Koundé moqué par ses coéquipiers en équipe de France pour son style vestimentaire

Il n’est pas passé inaperçu. Jules Koundé a débarqué, ce lundi, à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France dans une tenue qui a attiré les regards. Le défenseur tricolore était vêtu d’un pantalon et d’une chemise en jean, ainsi que d’une veste jaune et d’un chapeau assorti, mais aussi de lunettes de soleil et d’une imposante paire de bottes blanches.

Et le style vestimentaire de l’ancien joueur du FC Séville, passionné de mode et habitué aux looks «singuliers», a suscité de nombreux commentaires et quelques moqueries de ses coéquipiers. «Il va pêcher !», a notamment lâché Adrien Rabiot. «Ça va, c’est assez extravagant», a ajouté le milieu de terrain. «On est en mode… hiver», a lâché, de son côté, Olivier Giroud sur un ton dubitatif. Eduardo Camavinga s’est lui montré plus bienveillant. «En mode Jules Koundé ! Beau gosse», a lancé le joueur du Real Madrid.

D’une manière plus générale, ces retrouvailles se sont déroulés dans une ambiance très joyeuse et bon enfant pour des Bleus qui disputeront deux matchs amicaux contre l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars). Sans Antoine Griezmann qui a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à la cheville.