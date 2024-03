Equipe de France : pourquoi les Bleus ne vont-ils finalement pas se déplacer en train ?

L’équipe de France ne prendra finalement pas le train lors de la prochaine trêve internationale pour se rendre à Lyon et Marseille, où les Bleus affronteront respectivement l’Allemagne et le Chili en match amical.

C’était un engagement de Philippe Diallo. Pour ce premier rassemblement de l’année, l’équipe de France devaient prendre le train au détriment de l’avion pour ses déplacements à Lyon à Marseille, où elle affrontera respectivement l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars) en match amical. «Nos sélections nationales prendront le train dans tous les déplacements de moins de trois heures. Et je pense à toutes les sélections nationales, y compris les A», avait déclaré, en octobre dernier, le président de la FFF. Une manière de montrer l’exemple.

En train à metz en juin ?

Mais ce ne sera finalement pas pour tout de suite car les conditions ne sont pas encore toutes réunies pour permettre à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de voyager sur les rails. Si la FFF a travaillé avec la SCNF pour que ce projet puisse aboutir, il y a encore quelques points de blocage concernant principalement la récupération et la sécurité des joueurs.

«Nous n’avons pas trouvé de formule optimum sur la base de ces deux éléments pour avoir, à la fois, des horaires permettant de respecter les rythmes des internationaux, dont la majeure partie joue en Ligue des champions et en championnat, et garantir la sécurisation dans les déplacements pour cette séquence de mars», a indiqué Philippe Diallo à L’Equipe.

Et les problèmes de sécurité étaient encore plus importants pour la deuxième rencontre prévue à Marseille. «Nous étions en relation avec la SNCF et les forces de l’ordre et il s’est avéré que c’était compliqué, en matière de sécurisation, de débarquer avec l’équipe de France à la gare Saint-Charles», a ajouté le président de la FFF. Les hommes de Didier Deschamps effectueront donc ces deux trajets à bord de jets privés.

Mais ce n’est peut-être que partie remise. En juin prochain, les Tricolores doivent disputer un match de préparation à l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet) à Metz et la Fédération planche activement pour que le déplacement puisse se faire en train. La FFF et la SNCF ont un peu moins de trois mois pour organiser ce voyage.