Italie : un nouveau rôle pour Franck Ribéry à la Salernitana

Lanterne rouge du championnat d’Italie, la Salernitana a nommé un quatrième entraîneur cette saison avec Stefano Colantuono, qui aura Franck Ribéry comme adjoint.

Encore du changement à la Salernitana. Lanterne rouge de Serie A avec seulement deux victoires en championnat, le club italien a nommé un quatrième entraîneur cette saison avec l’arrivée, ce mardi, de Stefano Colantuono. Il succède à Fabio Liverani, qui a été démis de ses fonctions après la nouvelle défaite concédée à domicile contre Lecce (0-1) à peine un mois après son arrivée sur le banc à la place de Filippo Inzaghi. L’ancien international italien avait lui-même remplacé le Portugais Paulo Sousa, limogé en octobre.

Stefano Colantuono revient dans un club qu’il a déjà dirigé à deux reprises (2017-2018 et 2021-2022) et il sera épaulé dans sa mission par Franck Ribéry, qui avait mis un terme à sa carrière à la Salernitana en 2022. L’ancien international français, qui ambitionne de devenir entraîneur et qui a entamé une formation pour obtenir ses diplômes, va faire partie de l’encadrement de l’équipe première pour tenter de sauver le club de la relégation.

Mais la mission semble impossible pour Franck Ribéry et Stefano Colantuono. A neuf journées de la fin de la saison, la Salernitana accuse onze points de retard sur le premier non-relégable Empoli (17e) avant de se rendre sur la pelouse de Bologne (4e) lors de la prochaine journée (1er avril).