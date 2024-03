Kings World Cup : quelle est cette compétition dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux ?

La «Kings World Cup», tournoi créé par l’ancien footballeur espagnol Gerard Piqué, réunira 32 équipes, dont une française, et sera organisée au Mexique de 26 mai au 8 juin prochain.

Une Coupe du monde de football à sept. Voilà comment résumer très succinctement la «Kings World Cup». Cette compétition internationale a été créée par l’ancien footballeur espagnol Gerard Piqué, déjà à l’origine de la «Kings League», et sera organisée au Mexique de 26 mai au 8 juin prochain. Elle réunira au total 32 équipes, dont 10 seront issues de la ligue espagnole, 10 viendront de la ligue sud-américaine et 12 autres, venues du monde entier, bénéficieront d’une invitation pour participer à ce tournoi qui sera présidé par Zlatan Ibrahimovic.

Trois d’entre elles sont déjà connues avec deux sélections brésiliennes, dont l’une sera présidée par Neymar, et une équipe française avec le streamer «AmineMaTue» à sa tête. Et le célèbre influenceur français, suivi par plus de 2,5 millions d’abonnés sur Twitch, a déjà lancé un appel à candidature sur les réseaux sociaux pour son constituer son équipe.

TOUS CEUX QUI PENSENT AVOIR LE NIVEAU FOOTBALLISTIQUE POUR PARTICIPER OU QUI CONNAISSENT QUELQU'UN DE MONSTRUEUX LE LIEN POUR CANDIDATER EST ICI : https://t.co/CWy9ef25TE





Conditions : + de 18 ans, pouvoir aller au Mexique.





SEULEMENT 50 JOUEURS SERONT PRE-SELECTIONNES ET TESTES… https://t.co/rtVFGOPygJ — Amine (@AmineMaTue) March 18, 2024

Il a mis en ligne un formulaire pour présélectionner 50 joueurs -âgés de plus de 18 ans- qui passeront des tests avant d'en retenir que 10 qui auront la chance de s’envoler pour le Mexique et de représenter la France. Avec un objectif clairement affiché par Amine : «être sur le toit du monde» pour empocher la prime d’un million de dollars promis au grand vainqueur (environ 920.000 euros).

Concernant les règles de cette «Kings World Cup», elles devraient être similaires à celles utilisées en «Kings League» avec par exemple un coup d’envoi donné comme au waterpolo, les joueurs de chaque équipe partant de leur ligne de but pour tenter de récupérer du ballon au milieu du terrain, des changements illimités ou encore des cartons jaunes synonymes d’exclusion temporaire. Il existe également des «armes secrètes» permettant notamment de doubler la valeur des buts, de bénéficier d’un pénalty et d’exclure temporairement un joueur adverse.

Mais ce tournoi d’un nouveau genre renferme encore de nombreux «secrets» qui devrait être révélés par les organisateurs d’ici au coup d’envoi de la compétition dans un peu plus de deux mois.